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Факти / Україна / Суспільство

Служба Інтайм припинила доставляти посилки

У службі доставки Інтайм повідомили про зупинку магістральної логістики та закриття частини відділень.

Доставкою відправлень займатимуться інші служби-конкуренти. План відправлень залишків вантажів з міст компанія обіцяє опублікувати.

– Компанія Інтайм приносить свої вибачення клієнтам і партнерам. Незважаючи на зупинку магістральної логістики і закриття частини відділень, ми продовжуємо робити все можливе, щоб видати вантажі нашим відправникам/одержувачам.

Сьогодні були досягнуті домовленості з ключовими гравцями ринку логістики про допомогу нам в ситуації, – повідомили в компанії.

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Один зі співзасновників Нової пошти Володимир Поперешнюк повідомив, що зараз розробляється план дій, що робити в цій ситуації.

До слова, раніше через спалах коронавірусу Укрпошта не відправляла посилки до Китаю. Але з кінця лютого Укрпошта відновила доставку посилок до Китаю.

Джерело: Інтайм

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