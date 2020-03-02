У службі доставки Інтайм повідомили про зупинку магістральної логістики та закриття частини відділень.
Доставкою відправлень займатимуться інші служби-конкуренти. План відправлень залишків вантажів з міст компанія обіцяє опублікувати.
– Компанія Інтайм приносить свої вибачення клієнтам і партнерам. Незважаючи на зупинку магістральної логістики і закриття частини відділень, ми продовжуємо робити все можливе, щоб видати вантажі нашим відправникам/одержувачам.
Сьогодні були досягнуті домовленості з ключовими гравцями ринку логістики про допомогу нам в ситуації, – повідомили в компанії.
Читайте: Ліміт на посилки для безмитного ввезення не змінюватимуть – Нефьодов
Один зі співзасновників Нової пошти Володимир Поперешнюк повідомив, що зараз розробляється план дій, що робити в цій ситуації.
До слова, раніше через спалах коронавірусу Укрпошта не відправляла посилки до Китаю. Але з кінця лютого Укрпошта відновила доставку посилок до Китаю.
Джерело: Інтайм