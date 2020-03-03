Не більше 1,25 млн грн: Кабмін обмежив зарплати керівників держкомпаній

Кабінет міністрів затвердив ліміт місячної заробітної плати для керівників державних компаній і членів наглядових рад.

Виплата керівнику держкомпанії в контракті відтепер не повинна перевищувати 1,25 млн грн.

Стелю зарплат членів наглядових рад прив’язали до середньомісячної зарплати в галузі за підсумками попереднього кварталу: від 5 з/п у разі виручки держкомпанії до 1 млрд грн на рік до 22 з/п у разі виручки понад 20 млрд грн на рік.

Раніше річні виплати членам наглядової ради були обмежені 548 тис. грн (45,7 тис. грн на місяць) у разі виручки до 949 млн грн на рік до 6,328 млн грн (527 тис. грн на рік) у разі виручки від 31,64 млрд грн на рік.

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Крім цього, члени наглядових рад більше не отримуватимуть 10% доплати за участь у роботі комітетів.

Нагадаємо, генеральний директор міжнародного аеропорту Бориспіль Павло Рябікін у лютому отримав 583,5 тис. грн зарплати.