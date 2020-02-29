Вице-премьер-министр Денис Шмыгаль может временно занять пост премьера. Если глава правительства Алексей Гончарук уйдет в отставку, то, согласно законодательству, Денис Шмыгаль автоматически станет исполняющим обязанности премьер-министра.

Биография Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Сейчас ему 44 года.

Он закончил национальный университет Львовская политехника. Шмыгаль – кандидат экономических наук, защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

Также стажировался и учился за рубежом, в Германии по программе подготовки менеджеров, по программе министерства экономики и энергетики Германии.

В 2000-х годах занимался бизнесом. В 2009 году стал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской обласной государственной администрации.

После 2014 года работал заместителем областного управления Фискальной службы.

В январе 2018 года Денис Шмыгаль стал директором крупнейшего в регионе производителя электроэнергии – Бурштынской ТЭС.

1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской ОГА.

4 февраля 2020 года Дениса Шмыгаля назначили вице-премьером.

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Декларация Дениса Шмыгаля

Согласно декларации, в холдинге ДТЭК за 2018 год Денис Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен. Семья тогда держала наличными $115 тысяч.

Жена Шмыагаля Екатерина владеет небольшим бизнесом в сфере услуг во Львове.

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Фото: Денис Шмыгаль