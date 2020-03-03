Кабмін, ймовірно, зазнає кадрових змін – під загрозою не тільки прем’єр-міністр Олексій Гончарук, а й інші міністри.

Вже 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради за участі президента заслухають уряд та силовиків. Втім, представники фракцій досі не знають про чітку мету зібрання, а у порядку денному написано небагатослівно – Про Кабінет міністрів.

Сам Гончарук на брифінгу 2 березня наголосив, що жодних заяв про звільнення не писав, а говорити про будь-які зміни у складі Кабміну трохи зарано. Але він не заперечив те, що у відомстві думають про підсилення.

Факти ICTV розповідають, що відомо про майбутні ротації, кого можуть замінити та як це відбуватиметься.

За власним бажанням

Призначати і відправляти у відставку Кабінет міністрів може лише Верховна Рада. Але оскільки уряд захищений імунітетом на рік, його відставка можлива лише у разі заяви від Гончарука про бажання піти.

Чи зробить це прем’єр-міністр – питання відкрите, а думки щодо цього у експертів розходяться. Тому варіантів два – або йде Гончарук і з ним весь Кабмін, або ж зміни будуть точкові і постраждають лише окремі міністри. Та навіть попри це, ухвалять рішення не обов’язково на позачерговому засіданні:

– Кадрові питання, ймовірно, підніматимуться, але я сумніваюсь, що це буде завтра, – зазначає політолог Олександр Антонюк.

Якщо ж таки голова уряду піде у відставку, відповідно до законодавства, виконувати обов’язки до призначення нового прем’єра буде Денис Шмигаль, віце-прем’єр міністр України.

– Його прізвище давно фігурувало серед потенційних кандидатів у прем’єр-міністри, і у нього гарний бекграунд – працював в ДТЕК, він з реальної економіки, – говорить політолог Тарас Загородній.

До речі, про інших кандидатів на посаду прем’єр-міністра Факти ICTV вже писали.

Неефективність Кабміну

Рейтинги довіри суспільства до Кабінету міністрів України знижуються, про що свідчать різні соціологічні дослідження. Так, за даними Центру Разумкова, з вересня недовіра до органу збільшилась на 21,5%.

Неефективність уряду в окремих сферах визнають і у президентській партії. Так, голова політсили Олександр Корнієнко в ефірі Свободи слова зазначив, що Кабмін відстає у соціальній, промисловій та житлово-комунальній політиці.

– Люди не відчули це у своїй кишені, на своєму подвір`ї, не відчули покращення медичної інфраструктури, – констатував він.

Експерти зазначають, на розкол всередині влади вплинули й так звані плівки Гончарука, на яких ніби-то прем’єр-міністр не схвально відгукувався про президента.

– Було зрозуміло, що для Гончарука кар’єра прем’єр-міністра буде не довгою. Але не можна було Зеленському піддаватись на провокацію і з гаряча ухвалювати рішення, на що його штовхали. Він би тоді показав свою несуб’єктність і став би заручником різних олігархів, – говорить Антонюк.

Не тільки нові, а й досвідчені

Окрім іншого, у Слузі народу натякнули й на те, що концепція нових облич виявилась не ідеальною, а тому треба все ж звертатись і до досвідчених кадрів.

– Ми побачили її (концепції, – Ред.) сильні і слабкі сторони. Зараз хочемо її підсилити.Немає зараз мети відмовитись від всіх нових і повернутися до всіх старих. Але завжди можна знайти баланс, – зазначав Корнієнко.

Ба більше, за даними ЗМІ, деяким депутатам від фракції Слуга народу нібито надали документ від Офісу президента, в якому є підказки щодо того, як необхідно аргументувати претензії до Кабінету міністрів. Одна з порад – пропонувати людей, які мають досвід та навички державного управління.

– Люди не хочуть повністю повернення старих облич. Вони хочуть нових, але професіоналів. Такий парадокс бачу у соцдослідженнях і фокус-групах. Так звана нова тусовка не спроможна керувати процесами. У людей парадокс – начебто це ті, які нічого не крадуть, але нічого і не роблять, – говорить Загородній.

Хто ще?

У ЗМІ обговорили чи не кожного міністра. Видання, посилаючись на власні джерела у владі, щодня публікують нові інсайди, обговорюючи, кого можуть замінити.

– Під гарячу руку підпадають ті міністри, які постійно в об’єктиві критики. Правда, не всі заслужено, – коментує Антонюк.

Така ймовірність існує, зокрема, й щодо міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької на фоні роботи з коронавірусом, додає Загородній.

– Те, що бачу з інсайдів, які викидають, зокрема акаунти, афілійовані до Офісу президента, під ударом можуть бути міністр закордонних справ та міністр оборони, – розповідає Антонюк.

Заміну міністра закордонних справ підтвердив і голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у коментарі ЗМІ, зазначивши, що з кандидатурою вже визначились.

Говорять й про розділення раніше об’єднаних міністерств. Зокрема, можуть розділити Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій на два, а також посилити новою посадою економічний блок.

Правоохоронці теж

На позачерговому засіданні, окрім Кабміну, заслуховуватимуть і доповіді про діяльність МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генерального прокурора щодо сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку. Саме тому ширяться чутки й про ротації у ОГП та НАБУ.

Експерти сходяться на думці, що найбільший удар прийдеться на очільника НАБУ Артема Ситника, адже в його бік є багато критики. Водночас у нього сильне лобі громадських активістів, зазначає Загородній.

Чутки ширяться і з приводу нової позиції для очільника МВС Арсена Авакова, зокрема запровадження посади віце-прем’єра з силових питань.

– Подивимось, наскільки це буде цікаво Авакову. Якщо він залишиться міністром внутрішніх справ і буде віце-прем’єром, то йому це цікаво. А якщо треба буде йти з посади міністра внутрішніх справ, то він втрачає реальну владу. Адже віце-прем’єр фактично без реального апарату, – говорить Загородній.

Хай там що, засідання фракції Слуга народу заплановане на вечір 3 березня. Приїхати до депутатів має і президент. Саме там, ймовірно, і вирішуватимуть, кого торкнеться кадрова чистка.

Лілія Ященко