Хмельницкводоканал возобновил водоснабжение после аварии

Хмельницькодоканал возобновил водоснабжение после аварии водопровода.

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации порыва водопровода на ул. Городней, 7/2 также завершены.

Сейчас продолжаются все необходимые работы для полного восстановления водоснабжения жилых домов города Хмельницкого.

Водоснабжение будет восстанавливаться постепенно в течение двух-трех часов.

Читайте: Водопад из кипятка: в Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу

К слову, 4 марта из-за ремонтных работ по ликвидации аварии приостановили водоснабжение жилых домов на 12 улицах.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Киеве из-за прорыва трубы на мосту Патона без тепла оказались 200 домов.

Источник: Хмельницкводоканал