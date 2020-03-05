Хмельницькводоканал відновив водопостачання після аварії

Хмельницькодоканал відновив водопостачання після аварії водопроводу.

Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації пориву водопроводу на вул. Городній, 7/2 також завершені.

Наразі тривають усі необхідні роботи для повного відновлення водопостачання житлових будинків міста Хмельницького.

Водопостачання відновлюватиметься поступово протягом двох-трьох годин.

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До слова, 4 березня через ремонтні роботи з ліквідації аварії призупинили водопостачання житлових будинків на 12 вулицях.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві через прорив труби на мосту Патона без тепла опинилися 200 будинків.

Джерело: Хмельницькводоканал