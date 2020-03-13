Антимонопольний комітет перевірить ціни на медичні маски – МОЗ

Антимонопольний комітет за дорученням прем’єр-міністра перевірить вартість засобів індивідуального захисту.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Є доручення прем’єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на коронавірусну інфекцію, – зазначив він.

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Віктор Ляшко також додав, що спекулянти, які продавали санітарні маски за завищеними цінами, можуть бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, через коронавірус в Україні зросли ціни на санітарні маски та інші засоби індивідуального захисту.

Хоча раніше у ВООЗ повідомляли, що використання медичних масок не гарантує захист від зараження новим типом коронавірусу.