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Факти / Україна

Антимонопольний комітет перевірить ціни на медичні маски – МОЗ

Антимонопольний комітет за дорученням прем’єр-міністра перевірить вартість засобів індивідуального захисту.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Є доручення прем’єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на коронавірусну інфекцію, – зазначив він.

Читайте: Маски – це не захист від коронавірусу, а оманливе відчуття безпеки – Ляшко

Віктор Ляшко також додав, що спекулянти, які продавали санітарні маски за завищеними цінами, можуть бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, через коронавірус в Україні зросли ціни на санітарні маски та інші засоби індивідуального захисту.

Хоча раніше у ВООЗ повідомляли, що використання медичних масок не гарантує захист від зараження новим типом коронавірусу.

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