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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар знову здорожчав: курс валют в обмінниках на 16 березня

Курс долара в Україні після вихідних підвищився. Станом на 16 березня середня ціна в обмінниках при купівлі $1 становить 26,15 грн.

Середня ціна на продаж валюти в обмінниках становить 26,97 грн за $1.

Також зросла середня ціна купівлі і продажу євро. В обмінниках вона становить 28,92 грн (купівля)  і 29,99 грн (продаж).

Читайте: Знецінення нацвалюти: в НБУ назвали причину

Нагадаємо, Нацбанк України на 16 березня встановив офіційний курс на рівні 26,08 грн/1$, що на 23 копійки вище порівняно з попереднім банківським днем.

Курс євро на 16 березня НБУ встановив на рівні 29,05 грн/1€.

Джерело: finance.ua

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