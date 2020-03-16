Курс долара в Україні після вихідних підвищився. Станом на 16 березня середня ціна в обмінниках при купівлі $1 становить 26,15 грн.
Середня ціна на продаж валюти в обмінниках становить 26,97 грн за $1.
Також зросла середня ціна купівлі і продажу євро. В обмінниках вона становить 28,92 грн (купівля) і 29,99 грн (продаж).
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Нагадаємо, Нацбанк України на 16 березня встановив офіційний курс на рівні 26,08 грн/1$, що на 23 копійки вище порівняно з попереднім банківським днем.
Курс євро на 16 березня НБУ встановив на рівні 29,05 грн/1€.
Джерело: finance.ua
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