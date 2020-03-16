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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Києві підприємців можуть звільнити від місцевих податків та зборів

Влада Києва може звільнити від місцевих податків та зборів столичних підприємців.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні.

– Ми вже готуємо проект рішення Київради щодо можливих механізмів для тимчасового звільнення підприємців і підприємств від сплати місцевих податків і зборів. Йдеться, зокрема, про податок на землю, податок на нерухомість та оренду майна, – говорить Кличко.

Він також підкреслив, що місто звертається до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення парламентом рішення про звільнення роботодавців від єдиного соціального внеску.

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Також столична влада звертається до уряду і податкової служби і просить розглянути ініціативу запровадження податкових канікул для бізнесу терміном на 2 місяці.

Раніше в КМДА повідомили про запровадження у Києві з 17 березня додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу. Закривають ТЦ та розважальні комплекси.

Джерело: Віталій Кличко

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