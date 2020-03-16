Влада Києва може звільнити від місцевих податків та зборів столичних підприємців.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні.

– Ми вже готуємо проект рішення Київради щодо можливих механізмів для тимчасового звільнення підприємців і підприємств від сплати місцевих податків і зборів. Йдеться, зокрема, про податок на землю, податок на нерухомість та оренду майна, – говорить Кличко.

Він також підкреслив, що місто звертається до Верховної Ради щодо необхідності ухвалення парламентом рішення про звільнення роботодавців від єдиного соціального внеску.