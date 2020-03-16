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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский поручил доплатить пенсионерам 1 тыс. грн из-за карантина

Гражданам, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн, должны сделать доплату в размере 1 тыс. грн.

Такое распоряжение дал Кабинету министров президент Украины Владимир Зеленский.

Также президент поручил Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом по предоставлению финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса, и ожидает от банков введения кредитных каникул.

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Как известно, Министерство социальной политики обещает, что пенсии и соцвыплаты во время карантина будут выплачивать вовремя.

Также граждан призывают не идти в отделение банков и на почту, чтобы оплачивать счета.

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