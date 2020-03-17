Депутатам Слуги народа запретили выезжать из Киева

Депутатов от Слуги народа попросили оставаться в Киеве на время действия карантина.

Так они в любой момент могут собраться на внеочередное заседание.

— Мы просили депутатов фракции никуда не ездить по Украине. Это для того, чтобы быть готовыми в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия дополнительных законопроектов о противодействии эпидемии, — заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

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Такие законопроекты уже готовятся комитетом парламента по здравоохранению и экономическими комитетами. В ближайшее время они будут предложены на рассмотрение Верховной Рады.

Как писали Факты ICTV, 17 марта Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.

Он предусматривает наказание за нарушение карантинных мероприятий и умышленное заражение людей Сovid-19.