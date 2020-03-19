Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці розпочав всеукраїнську акцію гуманітарної допомоги ветеранам Другої світової війни, учасникам бойових дій, ветеранам праці та людям з інвалідністю під час загальнонаціонального карантину для запобігання поширенню коронавірусу.
Про це повідомив прес-центр народного депутата України Вадима Новинського.
– Допомога нашим шановним героям, тим, хто визволяв нашу землю від фашизму – один з найважливіших напрямів роботи фонду.
За особистим дорученням його засновника Вадима Новинського у всіх регіонах нашої присутності організоване постачання продуктів харчування першої необхідності, щоб полегшити період карантину для цих людей та за можливості знизити для них необхідність йти в магазини.
У співпраці з місцевими ветеранськими організаціями ми розробили плани адресної доставки пакетів з харчами додому. Зранку 18 березня почалася доставка, – сказав директор фонду Дмитро Сергєєв.
Першими регіонами, в яких стартував проект, стали м. Київ та Київська область. У найближчі дні до них приєднаються підрозділи фонду в Херсонській, Миколаївській, Одеській та Донецькій областях.
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Фонд Новинського надає гуманітарну допомогу ветеранам ДСВ під час карантину / 4 фотографии
Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці заснований у вересні 2008 року для реалізації благодійних ініціатив компанії Смарт-Холдинг, головним акціонером якої є Вадим Новинський.
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Фонд надає благодійну підтримку, що спрямована на виховання майбутнього покоління на засадах православної віри, зміцнення сім’ї та підвищення її ролі у суспільстві.
Фонд підтримує проекти у сферах духовно-просвітницької діяльності, освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва та спорту. Місія фонду – сприяти процвітанню суспільства, різносторонньо розвиваючи його культуру та духовність на засадах православної віри.
Нагадаємо, у Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину. За безкоштовним номером киян просять повідомляти про ситуації, в яких карантинні заходи не працюють або якщо відбувається порушення їхніх прав.
Джерело: Українські новиниЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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