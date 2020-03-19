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Факти / Україна / Політика

Фонд Новинського надає гуманітарну допомогу ветеранам ДСВ під час карантину

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці розпочав всеукраїнську акцію гуманітарної допомоги ветеранам Другої світової війни, учасникам бойових дій, ветеранам праці та людям з інвалідністю під час загальнонаціонального карантину для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомив прес-центр народного депутата України Вадима Новинського.

– Допомога нашим шановним героям, тим, хто визволяв нашу землю від фашизму – один з найважливіших напрямів роботи фонду.

За особистим дорученням його засновника Вадима Новинського у всіх регіонах нашої присутності організоване постачання продуктів харчування першої необхідності, щоб полегшити період карантину для цих людей та за можливості знизити для них необхідність йти в магазини.

У співпраці з місцевими ветеранськими організаціями ми розробили плани адресної доставки пакетів з харчами додому. Зранку 18 березня почалася доставка, – сказав директор фонду Дмитро Сергєєв.

Першими регіонами, в яких стартував проект, стали м. Київ та Київська область. У найближчі дні до них приєднаються підрозділи фонду в Херсонській, Миколаївській, Одеській та Донецькій областях.

Фонд Новинського надає гуманітарну допомогу ветеранам ДСВ під час карантину / 4 фотографии

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці заснований у вересні 2008 року для реалізації благодійних ініціатив компанії Смарт-Холдинг, головним акціонером якої є Вадим Новинський.

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Фонд надає благодійну підтримку, що спрямована на виховання майбутнього покоління на засадах православної віри, зміцнення сім’ї та підвищення її ролі у суспільстві.

Фонд підтримує проекти у сферах духовно-просвітницької діяльності, освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва та спорту. Місія фонду – сприяти процвітанню суспільства, різносторонньо розвиваючи його культуру та духовність на засадах православної віри.

Нагадаємо, у Києві запрацювала гаряча лінія з питань карантину. За безкоштовним номером киян просять повідомляти про ситуації, в яких карантинні заходи не працюють або якщо відбувається порушення їхніх прав.

Джерело: Українські новини

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