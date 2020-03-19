Фонд Новинського надає гуманітарну допомогу ветеранам ДСВ під час карантину

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці розпочав всеукраїнську акцію гуманітарної допомоги ветеранам Другої світової війни, учасникам бойових дій, ветеранам праці та людям з інвалідністю під час загальнонаціонального карантину для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомив прес-центр народного депутата України Вадима Новинського.

– Допомога нашим шановним героям, тим, хто визволяв нашу землю від фашизму – один з найважливіших напрямів роботи фонду. За особистим дорученням його засновника Вадима Новинського у всіх регіонах нашої присутності організоване постачання продуктів харчування першої необхідності, щоб полегшити період карантину для цих людей та за можливості знизити для них необхідність йти в магазини. У співпраці з місцевими ветеранськими організаціями ми розробили плани адресної доставки пакетів з харчами додому. Зранку 18 березня почалася доставка, – сказав директор фонду Дмитро Сергєєв.

Першими регіонами, в яких стартував проект, стали м. Київ та Київська область. У найближчі дні до них приєднаються підрозділи фонду в Херсонській, Миколаївській, Одеській та Донецькій областях.

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