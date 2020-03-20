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Факти / Україна / Суспільство

Як поводитися в умовах карантину: практичні поради від Скалецької

Колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька щодня інформуватиме населення щодо ситуації навколо коронавірусу.

У цьому випуску медик пояснила як діятимуть штрафи за порушення правил карантину в умовах пандемії.

Які обмеження ввели в Україні

  • Обмежили свободу пересування.

Закриті пункти пропуску на кордонах для всіх видів транспорту, крім автівок. Заборонене автобусне та залізничне сполучення між містами. У громадському транспорті – лімітована кількість пасажирів.

  • Обмежена свобода зібрань.

Будь-які політичні чи культурні заходи за участі більш як десяти людей – під забороною.

  • Право на віросповідання (не більше десяти вірян у храмі).
  • Обмежене право на підприємницьку діяльність.

Усе, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС – під замком.

  • Обмежили право на медичну допомогу.

Планові операції перенесли на невизначений термін.

– За порушення будь-якого карантинного обмеження – штраф. Для простих громадян – від 17-34 тис. грн. Для посадових осіб – в рази більший – аж до 170 тис. грн.

Також не забувайте, що місцева влада має право ще й на додаткові обмеження, – зазначає Скалецька.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Маючи юридичну освіту, колишня очільниця МОЗ дала кілька практичних порад для українців.

– Якщо ваш працедавець вимагає носити маску, і це є умовою допуску до роботи, то саме він, згідно з трудовим законодавством, має забезпечити вас цим засобом захисту.

Коли поліцейські складають на вас протокол за порушення правил карантину – простежте, щоб у документі вони обов’язково вказали: яке саме порушення допущено та чим регульоване таке обмеження – документ, стаття, частина мають бути вказані, – наголошує фахівець.

Людей, яких евакуйовують із країн, де поширена інфекція, зобов’язують до ізоляції. Підписавши згоду, вони несуть відповідальність.

Якщо ж людина знає про власний діагноз і свідомо, не дотримуючись правил, контактує з іншими, наражаючи їх на небезпеку – за це вже загрожує карна відповідальність. Від 51 тис. грн штрафу до трьох років позбавлення волі

– Україна та світ подолають цю пандемію, але як швидко та якою ціною – залежить від кожного з нас, – наголосила медик.

Тож, мийте руки, зберігайте спокій і будьте мені здорові!

Нагадаємо, 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.

Наразі коронавірус зафіксовано:

  • Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 2 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
  • м. Київ – 3 випадки.

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