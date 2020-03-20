Як поводитися в умовах карантину: практичні поради від Скалецької

Колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька щодня інформуватиме населення щодо ситуації навколо коронавірусу.
У цьому випуску медик пояснила як діятимуть штрафи за порушення правил карантину в умовах пандемії.
Які обмеження ввели в Україні
- Обмежили свободу пересування.
Закриті пункти пропуску на кордонах для всіх видів транспорту, крім автівок. Заборонене автобусне та залізничне сполучення між містами. У громадському транспорті – лімітована кількість пасажирів.
- Обмежена свобода зібрань.
Будь-які політичні чи культурні заходи за участі більш як десяти людей – під забороною.
- Право на віросповідання (не більше десяти вірян у храмі).
- Обмежене право на підприємницьку діяльність.
Усе, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС – під замком.
- Обмежили право на медичну допомогу.
Планові операції перенесли на невизначений термін.
– За порушення будь-якого карантинного обмеження – штраф. Для простих громадян – від 17-34 тис. грн. Для посадових осіб – в рази більший – аж до 170 тис. грн.
Також не забувайте, що місцева влада має право ще й на додаткові обмеження, – зазначає Скалецька.
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Маючи юридичну освіту, колишня очільниця МОЗ дала кілька практичних порад для українців.
– Якщо ваш працедавець вимагає носити маску, і це є умовою допуску до роботи, то саме він, згідно з трудовим законодавством, має забезпечити вас цим засобом захисту.
Коли поліцейські складають на вас протокол за порушення правил карантину – простежте, щоб у документі вони обов’язково вказали: яке саме порушення допущено та чим регульоване таке обмеження – документ, стаття, частина мають бути вказані, – наголошує фахівець.
Людей, яких евакуйовують із країн, де поширена інфекція, зобов’язують до ізоляції. Підписавши згоду, вони несуть відповідальність.
Якщо ж людина знає про власний діагноз і свідомо, не дотримуючись правил, контактує з іншими, наражаючи їх на небезпеку – за це вже загрожує карна відповідальність. Від 51 тис. грн штрафу до трьох років позбавлення волі
– Україна та світ подолають цю пандемію, але як швидко та якою ціною – залежить від кожного з нас, – наголосила медик.
Тож, мийте руки, зберігайте спокій і будьте мені здорові!
Нагадаємо, 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.
Наразі коронавірус зафіксовано:
- Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Київська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
- м. Київ – 3 випадки.