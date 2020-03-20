Як поводитися в умовах карантину: практичні поради від Скалецької

Колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька щодня інформуватиме населення щодо ситуації навколо коронавірусу.

У цьому випуску медик пояснила як діятимуть штрафи за порушення правил карантину в умовах пандемії.

Які обмеження ввели в Україні

Обмежили свободу пересування.

Закриті пункти пропуску на кордонах для всіх видів транспорту, крім автівок. Заборонене автобусне та залізничне сполучення між містами. У громадському транспорті – лімітована кількість пасажирів.

Обмежена свобода зібрань.

Будь-які політичні чи культурні заходи за участі більш як десяти людей – під забороною.

Право на віросповідання (не більше десяти вірян у храмі).

Обмежене право на підприємницьку діяльність.

Усе, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС – під замком.

Обмежили право на медичну допомогу.

Планові операції перенесли на невизначений термін.

– За порушення будь-якого карантинного обмеження – штраф. Для простих громадян – від 17-34 тис. грн. Для посадових осіб – в рази більший – аж до 170 тис. грн. Також не забувайте, що місцева влада має право ще й на додаткові обмеження, – зазначає Скалецька.

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Маючи юридичну освіту, колишня очільниця МОЗ дала кілька практичних порад для українців.

– Якщо ваш працедавець вимагає носити маску, і це є умовою допуску до роботи, то саме він, згідно з трудовим законодавством, має забезпечити вас цим засобом захисту. Коли поліцейські складають на вас протокол за порушення правил карантину – простежте, щоб у документі вони обов’язково вказали: яке саме порушення допущено та чим регульоване таке обмеження – документ, стаття, частина мають бути вказані, – наголошує фахівець.

Людей, яких евакуйовують із країн, де поширена інфекція, зобов’язують до ізоляції. Підписавши згоду, вони несуть відповідальність.

Якщо ж людина знає про власний діагноз і свідомо, не дотримуючись правил, контактує з іншими, наражаючи їх на небезпеку – за це вже загрожує карна відповідальність. Від 51 тис. грн штрафу до трьох років позбавлення волі

– Україна та світ подолають цю пандемію, але як швидко та якою ціною – залежить від кожного з нас, – наголосила медик.

Тож, мийте руки, зберігайте спокій і будьте мені здорові!

Нагадаємо, 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.

Наразі коронавірус зафіксовано: