PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг — Качура

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится утром 26 марта.

Об этом заявил народный депутат из фракции Слуга народа Александр Качура.

— Значит, 26 марта утром состоится встреча фракции Слуга народа. После внеочередное заседание Верховной Рады, — говорит Качура.

Читайте: Рада усилит ответственность за спекуляции с ценами во время карантина

23 марта лидеры парламентских фракций не смогли договориться в каком формате провести внеочередное заседание.

Напомним, большинство парламентских фракций выступают категорически против введения чрезвычайного положения в Украине.

Источник: Александр Качура

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка