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Позачергове засідання Ради відбудеться у четвер – Качура

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться вранці 26 березня.

Про це заявив народний депутат з фракції Слуга народу Олександр Качура.

– Отже, 26 березня вранці відбудеться зустріч фракції Слуга народу. Після позачергове засідання Верховної Ради, – говорить Качура.

Читайте: Рада посилить відповідальність за спекуляції з цінами під час карантину

23 березня лідери парламентських фракцій не змогли домовитися в якому форматі провести  позачергове засідання.

Нагадаємо, більшість парламентських фракцій виступають категорично проти запровадження надзвичайного стану в Україні.

Джерело: Олександр Качура

Фото: Dreamstime

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