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Факты / Украина / Общество

Подписывать соглашение на самоизоляцию будут не все – Мининфраструктуры

В Украине водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств не будут подписывать согласие на самоизоляцию.

В свою очередь работодатели должны обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Читайте: В Киеве подтвердили еще 6 случаев коронавируса

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на период чрезвычайной ситуации в Украине будет принудительная госпитализация людей, у кого подтвердился коронавирус.

К слову, в Украине продлили карантин до 24 апреля текущего года.

Ранее Факты ICTV писали, что врачи будут сообщать в полицию данные о больных коронавирусом и их контактах.

Источник: Мининфраструктуры

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