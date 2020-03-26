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Факти / Україна / Суспільство

Підписувати угоду на самоізоляцію будуть не всі – Мінінфраструктури

В Україні водії і обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів не підписуватимуть згоду на самоізоляцію.

Водночас роботодавці повинні забезпечити кожного свого співробітника індивідуальними засобами захисту.

Читайте: У Києві підтвердили ще 6 випадків коронавірусу

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на період надзвичайної ситуації в Україні буде примусова госпіталізація людей, у кого підтвердився коронавірус.

До речі, в Україні продовжили карантин до 24 квітня поточного року.

Раніше Факти ICTV писали, що лікарі повідомлятимуть в поліцію дані про хворих на коронавірус та їхні контакти.

Джерело: Мінінфраструктури

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