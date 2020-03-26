У нас не «совок»: Зеленский поручил разобраться в ситуации с VIP-палатами

В Украине не будет палат для VIP-пациентов с коронавирусом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский поручил премьер-министру решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют.

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— У нас не «совок» и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК. Ни у какого политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться в тех палатах и больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что равные условиях касаются всех и исключений не будет для первых лиц страны, включая президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

Также он заявил, что в противном случае, к руководителям клиник будут применены санкции.

Напомним, 25 марта в сети появилось распоряжение от департамента здравоохранения КМДА, в котором говорилось о начале подготовки медучреждений для принятия VIP-пациентов с коронавирусом.

Согласно документу, особые условия должны предоставляться людям, которые находятся под Госохраной.