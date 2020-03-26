У нас не “совок”: Зеленський доручив розібратися в ситуації з VIP-палатами

В Україні не буде палат для VIP-пацієнтів з коронавірусом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський доручив прем’єр-міністру вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають.

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– У нас не “совок” і не буде ніяких люксових палат для членів ЦК. У жодного політика або бізнесмена в державних і комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати в тих палатах і лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте, як це – не мати можливості лікуватися в Швейцарії або Ізраїлі, – сказав він.

Глава держави підкреслив, що рівні умови стосуються всіх і винятків не буде для перших осіб країни, включаючи президента, прем’єр-міністра і голову Верховної Ради.

Також він заявив, що в іншому випадку, до керівників клінік будуть застосовані санкції.

Нагадаємо, 25 березня в мережі з’явилося розпорядження від Департаменту охорони здоров’я КМДА, в якому йшлося про початок підготовки медустанов для прийняття VIP-пацієнтів з коронавірусом.

Згідно з документом, особливі умови повинні надаватися людям, які перебувають під Держохороною.