Збройні сили України отримали 13 модернізованих танків Т-64 БВ та Т-80. Замовлення держави виконав Харківський бронетанковий завод.
З 2018 року цей завод поставив до ЗСУ 100 бойових машин, розповіли журналістці Фактів Тетяні Доцяк.
Танки мають вдосконалений динамічний захист, тепловізійний приціл, систему навігації, прилади нічного бачення, а також супутникову навігацію.
– Відправляємо танки Т-80БВ – десять одиниць, і танки Т-64 БВ – три одиниці. Це трирічний контракт, який ми закінчуємо в першому кварталі 2020 року. Замовлення закінчено повністю в строки, вказані в контракті, – розповів директор державного підприємства Харківський бронетанковий завод В’ячеслав Стрелець.
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Тепловізор і нічне бачення: ЗСУ отримали 13 танків Т-64 БВ і Т-80 / 5 фотографий
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Через запровадження карантину завод перейшов у режим простою, 300 співробітників лишаються вдома, однак отримують дві треті зарплати. Працює на підприємстві поки 90 людей.
Нагадаємо, Міністерство оборони збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн порівняно з минулим роком.
Фото: Тетяна Доцяк, Факти ICTVPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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