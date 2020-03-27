









Тепловізор і нічне бачення: ЗСУ отримали 13 танків Т-64 БВ і Т-80 / 5 фотографий

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Через запровадження карантину завод перейшов у режим простою, 300 співробітників лишаються вдома, однак отримують дві треті зарплати. Працює на підприємстві поки 90 людей.

Нагадаємо, Міністерство оборони збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн порівняно з минулим роком.

Фото: Тетяна Доцяк, Факти ICTV