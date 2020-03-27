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Факти / Україна

Тепловізор і нічне бачення: ЗСУ отримали 13 танків Т-64 БВ і Т-80

Збройні сили України отримали 13 модернізованих танків Т-64 БВ та Т-80. Замовлення держави виконав Харківський бронетанковий завод.

З 2018 року цей завод поставив до ЗСУ 100 бойових машин, розповіли журналістці Фактів Тетяні Доцяк.

Танки мають вдосконалений динамічний захист, тепловізійний приціл, систему навігації, прилади нічного бачення,  а також супутникову навігацію.

– Відправляємо танки Т-80БВ – десять одиниць, і танки Т-64 БВ – три одиниці. Це трирічний контракт, який ми закінчуємо в першому кварталі 2020 року. Замовлення закінчено повністю в строки, вказані в контракті, – розповів директор державного підприємства Харківський бронетанковий завод В’ячеслав Стрелець.

Тепловізор і нічне бачення: ЗСУ отримали 13 танків Т-64 БВ і Т-80 / 5 фотографий

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Через запровадження карантину завод перейшов у режим простою, 300 співробітників лишаються вдома, однак отримують дві треті зарплати. Працює на підприємстві поки 90 людей.

Нагадаємо, Міністерство оборони збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн порівняно з минулим роком.

Фото: Тетяна Доцяк, Факти ICTV

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