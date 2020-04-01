Як безпечно їздити на таксі під час карантину

Щоб безпечно їздити у таксі під час карантину потрібно бути у масці, та за можливості носити рукавиці. Не зайвим буде протерти антисептиком ручку дверей і пасок безпеки.

Для підтримки чистоти, сервіси таксі видають своїм водіям маски, рукавички та дезінфікуючі засоби. Вони повинні самостійно дезінфікувати автомобілі після кожної поїздки.

– Водії мають самотужки обробляти авто. Працювати у масці та рукавицях. Пасажири повинні також мати засоби для захисту. Якщо людина сідає в авто – найнебезпечніші зони це ручки дверей, сидіння та паски безпеки. Їх можна самому протерти антисептиком, – розповідає Фактам ICTV Ігор Тарасов, власник таксомоторної компанії у Львові.

Водіїв та пасажирів таксі поки не штрафують за те, якщо вони не у масках.

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Ціни на поїздки не зросли. Але таксисти скаржаться на зменшення замовлень.

– Ті хто втратили роботу через карантин, але мають власні авто – зараз сіли за кермо. Тому виросла конкуренція. До карантину у мене було близько 25 поїздок в день і заробіток в 1,5 тис. грн. Сьогодні тільки десять поїздок і біля 500 грн доходу, – каже Юрій Брайцер, столичний таксист сервісу Уклон.

Деякі компанії пішли на зустріч водіям які таксують не на власних авто, та знизили орендну ставку на автомобіль.

Ізольоване таксі

У компанії Bolt в Києві та Львові запустили в тестовому режимі таксі з пластиковим захистом між водієм та пасажиром.

Так хочуть мінімізувати контакт обох сторін. Між поїздками водій дезінфікує салон авто та дверні ручки.

Перегородка зменшує контакт між пасажиром та водієм, але не забезпечує 100% захист. Тому треба пам’ятати про всі інші заходи безпеки, наголошуть у компанії.

Як писали Факти ICTV, влада Києва домовилася зі службами таксі Bolt і Uber та Уклон про безкоштовне перевезення медиків на роботу і з роботи під час карантину.