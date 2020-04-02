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Факты / Украина

Почему всех обязали носить маски в общественных местах – пояснение Минздрава

Люди не должны заходить в общественные места без медицинских масок, потому что на нынешнем этапе всех рассматривают, как потенциально инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Мы понимаем, что маска не защищает человека. Но когда есть маска, то выделение биологического материала, которое может содержать возбудитель, уменьшается, и не достигает полутора метров, а может выделяться не более чем на 10-15 см, — отметил он.

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По его словам, маска на лице человека снижает риски заражения других.

— Поэтому мы призываем всех носить маски, — сказал он.

Напомним, правительство намерено ужесточить ограничения в Украине на время карантина. Среди новых запретов — пребывание в общественных местах без маски или респиратора.

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