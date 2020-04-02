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Факти / Україна

Чому всіх зобов’язали носити маски в громадських місцях – пояснення МОЗ

Люди не повинні заходити в громадські місця без медичних масок, тому що на нинішньому етапі всіх розглядають, як потенційно інфікованих коронавірусом.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Ми розуміємо, що маска не захищає людину. Але коли є маска, то виділення біологічного матеріалу, яке може містити збудник, зменшується, і не досягає півтора метрів, а може виділятися не більше ніж на 10-15 см, – зазначив він.

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За його словами, маска на обличчі людини знижує ризик зараження інших.

– Тому ми закликаємо всіх носити маски, – сказав він.

Нагадаємо, уряд має намір посилити обмеження в Україні на час карантину. Серед нових заборон – перебування в громадських місцях без маски або респіратора.

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