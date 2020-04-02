Ми готові до епідемії на папері. Радник мера Києва про катастрофічний стан лікарень

Аудит Київської міської клінічної лікарні №17 показав, що з 24 апаратів штучної вентиляції легень, лише два зможуть застосовуватись до хворих на коронавірус.

Про це каже радник мера Києва Максим Бахматов.

– Ми готові до епідемії. На папері. Були. До сьогодні. Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ, які має той чи інший медзаклад, треба розуміти, чи вони працюють, – каже Бахматов.

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Він описав ситуацію у 17 лікарні Києва, яка має приймати пацієнтів з Covid-19.

У лікарні є 24 апарати – з них вісім не працюють, 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом.

– Залишається шість. Але чотири з них працюють на екстрені випадки і не можуть бути залучені для лікування коронавірусу, – каже радник мера Києва.

На модернізацію реанімації та відділення інтенсивної терапії та закуплення потрібного обладнання потрібно 10 млн грн. Бахматов оголосив збір коштів на це.

– Після аудиту ми сформували перелік необхідного для лікарні №17. Якщо ми його закриваємо, ця лікарня зможе розмістити в себе 62 пацієнти. Сума складає 10 606 092 грн. Давайте вирішимо проблему, а потомі вже розберемось, хто і до чого був готовий, – каже Бахматов.

Нагадаємо, мер міста Києва Віталій Кличко пообіцяв доплатити по 5-10 тис. грн медикам, які лікують хворих на коронавірус.

Джерело: Максим Бахматов

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