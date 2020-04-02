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Факти / Україна / Суспільство

Ми готові до епідемії на папері. Радник мера Києва про катастрофічний стан лікарень

Аудит Київської міської клінічної лікарні №17 показав, що з 24 апаратів штучної вентиляції легень, лише два зможуть застосовуватись до хворих на коронавірус.

Про це каже радник мера Києва Максим Бахматов.

Ми готові до епідемії. На папері. Були. До сьогодні. Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ, які має той чи інший медзаклад, треба розуміти, чи вони працюють, – каже Бахматов.

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Він описав ситуацію у 17 лікарні Києва, яка має приймати пацієнтів з Covid-19.

У лікарні є 24 апарати – з них вісім не працюють, 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом.

– Залишається шість. Але чотири з них працюють на екстрені випадки і не можуть бути залучені для лікування коронавірусу, – каже радник мера Києва.

На модернізацію реанімації та відділення інтенсивної терапії та закуплення потрібного обладнання потрібно 10 млн грн. Бахматов оголосив збір коштів на це.

– Після аудиту ми сформували перелік необхідного для лікарні №17. Якщо ми його закриваємо, ця лікарня зможе розмістити в себе 62 пацієнти. Сума складає 10 606 092 грн. Давайте вирішимо проблему, а потомі вже розберемось, хто і до чого був готовий, – каже Бахматов.

Нагадаємо, мер міста Києва Віталій Кличко пообіцяв доплатити по 5-10 тис. грн медикам, які лікують хворих на коронавірус.

Джерело: Максим Бахматов

Фото: Dreamstime

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