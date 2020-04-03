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Факты / Украина / Общество

С Черкасской области пытались вывезти 10 тыс. медицинских масок в Европу — СБУ

В Черкасской области оперативники СБУ предупредили незаконный вывоз из Украины 15 тыс. респираторных масок.

Оперативники установили, что местный житель наладил поставки средств защиты в одну из стран ЕС.

Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление с масками. Европейским клиентам продавец выставил ценник в €2,5 за штуку.

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С Черкасской области пытались вывезти 10 тыс. медицинских масок в Европу - СБУ

— По предварительным подсчетам он мог нажиться на более 700 тыс. грн, — говорят в СБУ.

Операция по разоблачению правонарушителя проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с УСБУ в Черкасской области, работниками таможенного поста Специализированный Киевской таможни и Укрпочтой.

Напомним, Служба безопасности Украины выявила четырех интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. Действовали они по заданию спецслужб РФ.

Фото: СБУ

Источник: СБУ

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