С Черкасской области пытались вывезти 10 тыс. медицинских масок в Европу — СБУ

В Черкасской области оперативники СБУ предупредили незаконный вывоз из Украины 15 тыс. респираторных масок.
Оперативники установили, что местный житель наладил поставки средств защиты в одну из стран ЕС.
Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление с масками. Европейским клиентам продавец выставил ценник в €2,5 за штуку.
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— По предварительным подсчетам он мог нажиться на более 700 тыс. грн, — говорят в СБУ.
Операция по разоблачению правонарушителя проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с УСБУ в Черкасской области, работниками таможенного поста Специализированный Киевской таможни и Укрпочтой.
Напомним, Служба безопасности Украины выявила четырех интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. Действовали они по заданию спецслужб РФ.
Фото: СБУ