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Факти / Україна / Суспільство

З Черкащини намагались вивезти 10 тис. медичних масок у Європу – СБУ

На Черкащині оперативники СБУ попередили незаконне вивезення з України 15 тис. респіраторних масок.

Оперативники встановили, що місцевий мешканець налагодив поставки засобі захисту в одну із країн ЄС.

Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення із масками. Європейським клієнтам продавець виставив цінник у €2,5  за штуку.

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З Черкащини намагались вивезти 10 тис. медичних масок у Європу - СБУ

– За попередніми підрахунками він міг нажитися на понад 700 тис. грн, – кажуть в СБУ.

Операція з викриття правопорушника проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільно з УСБУ в Черкаській області, працівниками митного посту Спеціалізований Київської митниці та Укрпоштою.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила чотирьох інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус. Діяли вони за завданням російських спецслужб.

Фото: СБУ

Джерело: СБУ

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