З Черкащини намагались вивезти 10 тис. медичних масок у Європу – СБУ

На Черкащині оперативники СБУ попередили незаконне вивезення з України 15 тис. респіраторних масок.
Оперативники встановили, що місцевий мешканець налагодив поставки засобі захисту в одну із країн ЄС.
Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення із масками. Європейським клієнтам продавець виставив цінник у €2,5 за штуку.
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– За попередніми підрахунками він міг нажитися на понад 700 тис. грн, – кажуть в СБУ.
Операція з викриття правопорушника проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільно з УСБУ в Черкаській області, працівниками митного посту Спеціалізований Київської митниці та Укрпоштою.
Нагадаємо, Служба безпеки України виявила чотирьох інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус. Діяли вони за завданням російських спецслужб.
Фото: СБУ