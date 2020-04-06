Пожилые люди на самоизоляции: где получить помощь и как уберечься от штрафа

Кабинет министров Украины постановлением №255 (уточняет постановление №211) ввел обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет.

Понятие самоизоляция предполагает нахождение лица в определенном месте в течение 14 дней и воздержание от контактов с другими лицами, кроме тех, с кем человек проживает.

То есть пожилые люди с 6 апреля 2020 года должны находиться дома, ограничить свои контакты с другими людьми.

Как быть?

Из-за такого ограничения власти поручили Укрпочте заботиться о пожилых людях. Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, отныне почтальоны будут приносить домой пенсии, соцвыплаты, лекарства, продукты и платить коммуналку.

В Укрпочте можно адресно получить через почтальона или воспользоваться онлайн-услугами:

получить пенсию и социальные выплаты;

оплатить коммунальные услуги;

заказать лекарства;

оформить онлайн-подписку;

получить почтовый перевод с карты на дом;

заказать продукты и другие товары широкого потребления;

купить товары из интернет-магазинов.

Кроме того, молодежь призывают не оставаться в стороне от проблем людей пожилого возраста и во время карантина покупать им продукты, лекарства.

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Кроме того, можно помогать людям старше 60 выносить мусор или выгуливать их домашних любимцев.

Как выйти и не получить штраф?

Согласно постановлению Кабмина, только одинокие пожилые люди могут выходить на улицу, но для выгула собаки или за продуктами или в аптеку в радиусе двух километров от дома. Также пенсионер должен быть в маске.

Из-за всех этих нюансов могут возникать спорные вопросы, из-за чего пожилых людей могут штрафовать.

При встрече с полицией юристы советуют пенсионерам спокойно объяснять причины своего выхода на улицу.

— Требование вступило уже в силу. Рекомендую таким лицам заявлять полиции, о которых некому заботиться, — говорит в комментарии Фактам ICTV адвокат Эдуард Голодницкий из Ассоциации юристов Украины.

Кроме того, не нужно подписывать никаких документов, добавляют юристы.

— Я советую ничего не подписывать. Но в тех документах, которые дает полиция, можно детально прописать свои недовольства и свои аргументы, — говорит юрист Иван Либерман.

Также эксперты советуют активно использовать диктофон.

— Я советую пользоваться диктофоном или видеокамерой во время общения с полицией. Люди имеют право записывать все, что происходит вокруг, — добавляет юрист.

Напоследок, во время карантина следует обзавестись бесплатным адвокатом.

— Старикам как социально незащищенной категории населения государство гарантирует бесплатную правовую помощь. Центры бесплатной правовой помощи есть на территории всей Украины, их более 500. Найдите бесплатного адвоката перед выходом из дома, — подводит итог Иван Либерман.

Напомним, ранее мы писали о том, как действовать пожилым людям, если их задержала полиция во время карантина.