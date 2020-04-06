Літні люди на самоізоляції: де отримати допомогу та як вберегтися від штрафу

Кабінет міністрів України постановою №255 (уточнює постанову №211) ввів обов’язкову самоізоляцію для людей старше 60 років.

Поняття самоізоляція передбачає перебування особи у визначеному місці протягом 14 днів та утримування від контактів з іншими особами, крім тих, з ким людина проживає.

Тобто літні люди з 6 квітня 2020 року мають перебувати вдома, обмежити свої контакти з іншими людьми.

Як бути?

Через таке обмеження влада доручила Укрпошті дбати про літніх людей. Як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, відтепер поштарі приноситимуть додому пенсії, соцвиплати, ліки, продукти та сплачуватимуть комуналку.

В Укрпошті можна адресно отримати через листоношу чи скористатися онлайн-послугами:

отримати пенсію та соціальні виплати;

сплатити комунальні послуги;

замовити ліки;

оформити онлайн-передплату;

отримати поштовий переказ з картки додому;

замовити продукти та інші товари широкого вжитку;

купити товари з інтернет-магазинів.

Окрім того, молодь закликають не залишатися осторонь проблем людей похилого віку та під час карантину купувати їм продукти, ліки.

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Крім того, можна допомагати людям старше 60 виносити сміття чи вигулювати їхніх домашніх улюбленців.

Як вийти та не отримати штраф?

Згідно з постановою Кабміну, лише самотні літні люди можуть виходити на вулицю, але задля вигулу собаки або ж за продуктами чи в аптеку у радіусу двох кілометрів від дому. Водночас людина похилого віку має бути у масці.

Через усі ці нюанси можуть виникати спірні питання, і людей похилого віку можуть штрафувати.

Під час зустрічі з поліцією юристи радять пенсіонерам спокійно пояснювати причини свого виходу на вулицю.

– Вимога вступила вже в силу. Рекомендую таким особам заявляти поліції, що про них нікому піклуватися, – каже в коментарі Фактам ICTV адвокат Едуард Голодницький з Асоціації правників України.

Крім того, не потрібно підписувати жодних документів, додають правники.

– Я раджу нічого не підписувати. Але в тих документах, які дає поліція, можна детально прописати свої невдоволення та свої аргументи, – говорить юрист Іван Ліберман.

Також експерти радять активно використовувати диктофон.

– Я раджу користуватися диктофоном або відеокамерою під час спілкування з поліцією. Люди мають право записувати все, що відбувається навкруги, – додає юрист.

Наостанок, під час карантину краще знайти безкоштовного адвоката.

– Людям похилого віку як соціально незахищеній категорії населеня держава гарантує безоплатну правову допомогу. Центри безоплатної правової допомоги є на території всієї України, їх більше 500. Не цурайтеся. Знайдіть безкоштовного адвоката перед виходом з дому, – підсумовує Іван Ліберман.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як діяти літнім людям, якщо їх затримала поліція під час карантину.