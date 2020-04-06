Uber Shuttle Heroes розширив список тих, хто може їздити безкоштовно – маршрути

Uber Shuttle Heroes в Києві під час карантину буде безкоштовно возити не лише медиків, а й усіх працівників підприємств критичної інфраструктури міста.

Безкоштовні поїздки будуть доступні для всіх власників Спеціального квитка на проїзд у громадському транспорті.

– Разом з медичними працівниками, сервісом Shuttle Heroes тепер зможуть безкоштовно скористатися соцпрацівники, працівники торгівлі, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Київводоканалу, Київтеплоенерго, представники районних державних адміністрацій міста Києва та представники ЗМІ, – заявили у прес-службі Uber.

Забронювати поїздку можна через додатки Uber або Uber Shuttle.

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Водії будуть перевіряти пасажирів на наявність спецбілета і медичної маски.

Всі 18 маршрутів з 470 зупинками будуть доступні з понеділка по п’ятницю, з 7.00 і до 21.00.

Раніше МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину не лише у Києві, а й в Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.