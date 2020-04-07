З 7 квітня мережа супермаркетів АТБ запустила послугу онлайн-передзамовлення товарів і продуктів.

Поки сервіс працює в тестовому режимі в Дніпропетровській області. Після удосконалення його запустять у всіх регіонах України.

Новий сервіс дозволить скоротити час перебування покупців у магазині. Ця функція працює поки тільки на самовивіз.

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– Ми й далі працюємо у посиленому режимі, створюємо і впроваджуємо нові інструменти та сервіси, реалізовуємо благодійні програми та проекти на регіональному і загальнонаціональному рівні, – написав генеральний директор АТБ Борис Марков.

Також він анонсував появу в АТБ можливості оплати онлайн і адресну доставку замовлення.

Нагадаємо, з 24 березня АТБ запровадив спеціальні години відвідування для пенсіонерів. Тепер літніх людей обслуговують з 9.00 до 10.00.