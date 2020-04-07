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Факты / Украина

Тесты и аппараты ИВЛ: в Украину прибудут 7 самолетов из Китая и Кореи

В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи.

Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что Украина из-за карантина вынуждена изменить традиции празднования Пасхи ради здоровья и жизни граждан.

План празднования Пасхи во время карантина в Украине президент пообещал представить в ближайшее время.

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Напомним, Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования на коронавирус и мобильных пунктов тестирования.

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