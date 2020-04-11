До Китаю за медобладнанням: літак Мрія вирушив у перший рейс після модернізації

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 Мрія вирушив у перший рейс після модернізації — до Китаю за медобладнанням та іншими засобами боротьби з коронавірусом.

Літак вилетів з міжнародного аеропорту Київ-Антонов-2, він приєднався до п’ятьох Русланів компанії Авіалінії Антонова, які доставляють з Китаю медичні засоби для боротьби з коронавірусом.

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Частину своїх рейсів вони виконують у межах програми стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС.

Аеропорт Варшави повідомив, що Мрія прибуде саме до столиці Польщі.

Нагадаємо, Україна планує запустити роботу мобільних бригад забору матеріалу для тестування на коронавірус і мобільних пунктів тестування.