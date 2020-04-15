Начался процесс обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО, который должен проходить 17 апреля.

Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников, также эту информацию подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она именно сейчас работает со списками пленных.

Ранее в “ДНР” и “ЛНР” озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен. Так, домой должны вернуться 19 украинцев.

Читайте: Представители “ДНР” и “ЛНР” никогда не станут полноправными участниками ТКК — Ермак

Со стороны группировки “ДНР” список выглядит так:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .; Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .; Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .; Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .; Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .; Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .; Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .; Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны группировки ”ЛНР”:

Желдак В. А. Можаев В. В. Мироныч С. В. Полозов Н. Н. Попова А. А. Русинов С.В. Сливка И. Д. Сливка А. Д. Табачный А. Е. Штиль А. П. Яковенко А. А.

Напомним, 8 апреля по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое прошло в режиме видео-конференции, удалось достичь принципиальных договоренностей относительно списков для освобождения удерживаемых лиц. Стороны также договорились о дате обмена — не позднее Пасхи, то есть до 19 апреля.