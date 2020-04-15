Розпочався процес обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО, який мав би проходити 17 квітня.

Про це Фактам ICTV стало відомо з власних джерел, також цю інформацію підтвердила український омбудсмен Людмила Денісова. Вона саме зараз працює зі списками полонених.

Раніше в ”ДНР” і ”ЛНР” озвучили список осіб, яких можуть передати Україні на обмін. Так, додому мають повернутися 19 українців.

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З боку угруповання ”ДНР” список виглядає так:

Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.; Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.; Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.; Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.; Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.; Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.; Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.; Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

З боку угруповання ”ЛНР”:

Желдак В. А. Можаєв В. В. Миронич С. В. Полозов Н. Н. Попова А. А. Русинов С. В. Сливка И. Д. Сливка А. Д. Табачний А. Е. Штиль А. П. Яковенко А. А.

Нагадаємо, 8 квітня за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке пройшло у режимі відео-конференції, вдалося досягнути принципових домовленостей щодо списків для звільнення утримуваних осіб. Сторони також дійшли згоди щодо дати обміну – не пізніше Великодня, тобто до 19 квітня.