Горіла суха трава: на Вінниччині за минулу добу загасили 15 пожеж

Минулої доби у Вінницькій області загасили 15 пожеж.

Там горіла суха трава і була величезна небезпека перекидання вогню до лісу.

Рятувальники приборкували полум’я у кількох районах області – Липовецькому, Ямпільському, Крижопільському, Оратівському та у самій Вінниці.

Загалом вогонь знищив понад 19 гектарів сухостою.

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Ймовірна причина пожеж – підпал трави. І це не зважаючи на свята, та на численні звернення рятувальників – припинити підпал сухостою.

Мешканці міста уже почали скаржитися на забруднене повітря.

Нагадаємо, у Житомирській області також виникли пожежі. За словами Авакова, пожежі на Житомирщині ліквідують за три-чотири дні.