Вернулся из Польши: в Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации

В Тернополе мужчина, который находился на обсервации, покончил жизнь самоубийством.
Он вернулся из Польши 14 апреля. 39-летний мужчина жил там в течение двух лет.
С 20 апреля он находился на обсервации в городской больнице №3. У него не было симптомов коронавируса и он не жаловался на плохое самочувствие.
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Во время вечернего обхода медики не смогли открыть двери в его палату, поэтому вызвали полицию.
Погибший воспитывал четверых детей. Причину самоубийства устанавливает следствие.
Напомним, по состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 людей.
Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом