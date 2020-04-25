Вернулся из Польши: в Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации

В Тернополе мужчина, который находился на обсервации, покончил жизнь самоубийством.

Он вернулся из Польши 14 апреля. 39-летний мужчина жил там в течение двух лет.

С 20 апреля он находился на обсервации в городской больнице №3. У него не было симптомов коронавируса и он не жаловался на плохое самочувствие.

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Во время вечернего обхода медики не смогли открыть двери в его палату, поэтому вызвали полицию.

Погибший воспитывал четверых детей. Причину самоубийства устанавливает следствие.

Напомним, по состоянию на 09.15 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 478 людей.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом