Повернувся з Польщі: в Тернополі чоловік наклав на себе руки на обсервації

У Тернополі чоловік, який знаходився на обсервації, покінчив життя самогубством.
Він повернувся з Польщі 14 квітня. 39-річний чоловік жив там протягом двох років.
З 20 квітня він перебував на обсервації в міській лікарні №3. У нього не було симптомів коронавірусу і він не скаржився на погане самопочуття.
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Під час вечірнього обходу медики не змогли відкрити двері в його палату, тому викликали поліцію.
Загиблий виховував чотирьох дітей. Причину самогубства встановлює слідство.
Нагадаємо, станом на 09.15 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 478 людей.
Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом