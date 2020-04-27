Глава Минфина видит основания для расследования действий Нефьодова и Верланова

Правоохранители могут расследовать деятельность экс-председателей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

— Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами, — сказал он.

По его словам, в отношении Верланова есть жалобы со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС и безосновательным блокированием налоговых накладных.

— С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить, — сказал министр.

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Он отметил, что на таможне также зафиксированы нарушения.

— На таможне зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров — это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла, — добавил он.

Марченко рассказал, что Кабинет министров назначит новых председателей таможни и налоговой по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.

— В ближайшее время будет назначен новый глава налоговой, позже — и таможни. В условиях карантина действует временно упрощенная процедура отбора кандидатов на эти должности, — сказал он.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил с должностей руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей. Также был уволен и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.