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Факти / Україна

На Донбасі вбили українського військового

Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

– Збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції українських захисників на Луганщині, – повідомляє штаб ООС.

З напрямку населеного пункту Первомайськ окупанти відкрили вогонь з артилерійської системи калібру 152 мм. Два снаряди розірвалися неподалік ділянки розведення сил та засобів №2 Золоте.

Читайте: Доба на Донбасі: 9 обстрілів, двоє українських військових поранені

Внаслідок обстрілів одного військовослужбовця ЗСУ вбили.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили про загострення ситуації в зоні ООС під час травневих свят.

Джерело: Штаб ООС

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