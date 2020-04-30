Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу — Кличко

Строительство метро на Виноградарь перешло в активную фазу, сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

— Сейчас бетонируют стены, перегоны между станциями Мостицкая и Проспект Правды. Также продолжают возводить вентиляционные шахты. Но главное — строители начали последний этап подготовки туннелепроходческого механизированного комплекса, с помощью которого должны провести тоннели от будущей станции Мостицкая до станции Сырецкая.

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Виталий Кличко также добавил, что работы по строительству продолжаются на всех площадках. Работники Киевметростроя в полном объеме получают финансирование от города.

Они делают все, чтобы в декабре 2021 года две станции метро на Виноградарь были открыты.

Ранее Факты ICTV публиковали уникальные кадры со стройки метро на Виноградарь под землей.