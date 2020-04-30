Будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу – Кличко

Будівництво метро на Виноградар перейшло в активну фазу, повідомив під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

– Наразі бетонують стіни, перегони між станціями Мостицька і Проспект Правди. Також продовжують зводити вентиляційні шахти. Але головне – будівельники почали останній етап підготовки тунельного прохідницького механізованого комплексу, за допомогою якого повинні провести тунелі від майбутньої станції Мостицька до станції Сирецька.

Читайте: Метро на Виноградар будують за графіком – Кличко

Віталій Кличко також додав, що роботи з будівництва тривають на всіх майданчиках. Працівники Київметробуду в повному обсязі отримують фінансування від міста.

Вони роблять усе, щоб у грудні 2021 року дві станції метро на Виноградар були відкриті.

Раніше Факти ICTV публікували унікальні кадри з будівництва метро на Виноградар під землею.