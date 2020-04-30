Кулеба призвал Лаврова ускорить процесс обмена удерживаемыми

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму.

Об этом он рассказал, отчитываясь об итогах видеоконференции министров иностранных дел стран нормандской четверки.

По словам Кулебы, стороны еще далеки от реализации формулы обмена “всех на всех”, но возможность переговоров в нормандском формате может помочь прийти к консенсусу.

— Тут Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать, — подчеркнул глава МИД.

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Кулеба подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию для того, чтобы украинцы возвращались домой не только из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но и также из РФ и оккупированного Крыма.

Напомним, 16 апреля 2020 года состоялось освобождение 20 украинских граждан, которых удерживали на временно оккупированных территориях ОРДО и ОРЛО.