9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом, а 8 — День памяти и примирения. Обе даты связаны с событиями Второй мировой войны.

В боях и во время оккупации погиб каждый пятый украинец.

Роль Украины и украинцев во Второй мировой без преувеличения можно считать выдающейся.

Украина заплатила за Победу самую высокую цену. Ее потери наибольшие и несравнимые с потерями других стран и народов.

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До сих пор демографы продолжают подсчет потерь среди военных и мирного населения в 1939-1945 годы и утверждают, что если бы не войны, катастрофы, голодоморы и другие потрясения 20-го века, сегодня украинцев было бы 85 млн.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо известны вам события тех страшных лет.

Напомним, в этом году массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.