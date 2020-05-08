У п’ятницю, 8 травня, в Україні та світі відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

П’ять років поспіль у Національний музеї історії України у Другій світовій війні відзначають День пам’яті та примирення, однак через карантин, спричинений пандемією коронавірусу, він вперше порожній на урочисту дату.

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У парку Вічної Слави на Арсенальній ветерани поклали квіти до Вічного вогню.

Також у парку зранку оновлювали пам’ятні дошки, а прибиральники промивали територію.

Також Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре відомі вам події Другої світової війни.