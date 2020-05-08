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Факти / Україна / Суспільство

У День пам’яті та примирення Зеленський звернувся до українців

На Луганщині у Міловському районі, неподалік села Півнівка президент України Володимир Зеленський записав символічне відеозверненнядо громадян, де нагадав трагічні події 1942 року.

– Тут у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі та бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину та перемогли заради нас з вами.

У цей день, Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє Never again. Ніколи знову, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що у День пам’яті та примирення ми як нація вклоняємось усім, хто відстояв світ перед загрозою нацизму. Захищав рідну українську землю та загинув у роки Другої світової війни.

– Вклоняємося й перед нашими мужніми хлопцями та дівчатами, які сьогодні боронять Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність. Заради миру, якого ми так потребуємо. Заради процвітання незалежної України. Заради наступних поколінь, – сказав очільни держави.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський у День пам’яті та примирення під час робочої поїздки в Луганську область вшанував пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

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