У День пам’яті та примирення Зеленський звернувся до українців

На Луганщині у Міловському районі, неподалік села Півнівка президент України Володимир Зеленський записав символічне відеозверненнядо громадян, де нагадав трагічні події 1942 року.

– Тут у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі та бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину та перемогли заради нас з вами.

У цей день, Україна разом з усім цивілізованим світом промовляє Never again. Ніколи знову, – наголосив президент.