Когда в Киеве, Харькове и Днепре откроют метро

Метрополитены откроют на четвертом этапе плана Кабинета министров по выходу страны из карантина.

Об этом напомнил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Принятие решения о запуске подземки будет основываться на благоприятной эпидемической ситуации, отметил он.

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— Для открытия метро нужно, чтобы в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания было меньше, чем пять на область. Это касается, в частности, Киева, Харькова и Днепра, — обьяснил Ляшко.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство не готово запустить метрополитен Киева, Харькова и Днепра 22 мая.