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Факти / Україна

Коли у Києві, Харкові та Дніпрі відкриють метро

Метрополітени відкриють на четвертому етапі плану Кабінету міністрів з виходу країни з карантину.

Про це нагадав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ухвалення рішення про запуск підземки ґрунтуватиметься на сприятливій епідемічній ситуації, зазначив він.

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– Для відкриття метро потрібно, щоб протягом 10 днів підряд кількість нових не пов’язаних між собою випадків захворювання була менша, ніж п’ять на область. Це стосується, зокрема, Києва, Харкова та Дніпра, – пояснив Ляшко.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд не готовий запустити метрополітен Києва, Харкова та Дніпра 22 травня.

Джерело: РБК-Україна

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