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Факти / Україна

Шмигаль: Вихід із карантину можна прискорити, але треба жити по-новому

Україна зможе вийти з карантину раніше запланованого терміну, якщо безпекові заходи у країні будуть і надалі виконуватися.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль і нагадав, що з понеділка, 11 травня, запрацюють послаблення обмежувальних заходів.

– Нині наступає найбільш відповідальний момент, адже послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає, або він став менш небезпечним. Ми маємо навчитися жити та працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше, – написав Шмигаль.

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Прем’єр також додав, що завдяки концепції адаптивного карантину, яка запрацює з понеділка, місцева влада зможе ухвалювати автономні рішення для недопущення розповсюдження Covid-19.

Нагадаємо, З 11 травня в Україні збільшать кількість громадського транспорту.

Фото: Dreamstime

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