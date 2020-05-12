Карантин після 22 травня продовжать – Шмигаль

Україна нині перебуває на піку поширення коронавірусу, тому після 22 травня влада продовжить карантин.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати, – заявив він в ефірі українського телеканалу.

Шмигаль наголосив, що у країні ще не було жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів.

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– Це переломний етап, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік, – додав прем’єр.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна зможе вийти з карантину раніше запланованого терміну.