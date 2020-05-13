8 километров от Винницы. Среди дубов в лесу кроется одна из величайших загадок Второй мировой войны. Там находилась восточная ставка Адольфа Гитлера. Ее начали строить в 1941-м — сразу после оккупации Украины. Нацисты дали этому месту романтическое название — Айхенхайн.

Впоследствии ставку назовут Вервольф, что в переводе с немецкого — вооруженный волк. Именно Волк был партийным псевдонимом фюрера.

Ставка Гитлера Вервольф в Винницком лесу занимала территорию протяженностью в 2,5 км. На 24 гектарах размещалась 81 здание, в том числе личный дом Гитлера с персональным бомбоубежищем, бункер для офицеров, сауна, парикмахерская и даже казино.

Чем же так привлекла фюрера именно окраина Винницы? Это место, оказывается, было выбрано не просто так. Оно находилось далеко от линии фронта. Но самое главное — до войны там планировалась ставка главного соперника — Сталина.

И самое интересное — место для Гитлера избирали не только военачальники Третьего рейха. Здесь не обошлось и без мистики. Перед строительством сюда приехали экстрасенсы и маги, обследовали территорию, сказали, что территория имеет очень сильную энергетику и эта энергетика должна помогать Гитлеру в войне.

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Рядом со штабом построили даже маленький аэродром. Бронированный телефонный кабель тянулся до Берлина. Для самого же Гитлера создали суперкомфорт — канализация, водопровод, огород, где выращивали овощи специально для фюрера. Был на территории и бассейн. Ходят легенды, что в нем купалась Ева Браун.

В Вервольф фюрер приезжал трижды. Жил по несколько месяцев. Именно под Винницей подписывались документы, которые стали началом конца Третьего рейха — директива №45 о наступлении на Сталинград, и на Кавказ, а также приказ №1 о переходе к обороне на всем восточном фронте.

В 1944-м советские войска заняли ставку. Контрразведчики три дня искали документы и ценности. Но почему-то не нашли. Немцы бросали все силы, чтобы отразить объект.

С помощью георадара Институт прикладных проблем экологии и геофизики просканировал территорию и сделал анализ почвы. Ученые предполагают, что на глубине двух с половиной метров построены 4 этажа.

Еще одна ставка Гитлера была расположена на севере Польши. Вольфсшанце в переводе с немецкого — волчье логово. Фюрер жил в бункере. Условия у него были довольно спартанские. В отличие от бункера шефа люфтваффе Германа Геринга, где царила роскошь. Дорогая мебель, изысканная одежда, драгоценности. Рядом с волчьим логовом находился еще и штаб Вермахта. Там немецкие генералы жили в роскоши и в развлечениях.

Некоторые исследователи считают, что в Украине нацисты собрали три вагона украденных сокровищ. Куда же они делись? Возможно, подсказка как раз на территории Вервольфа? Если же версия ученых из института прикладной экологии и геофизики о подземные помещениях подтвердится. Дать ответы на все вопросы могли бы археологические раскопки. Но они на территории Вервольфа за 75 лет так и не проводились.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что было опубликовано донесение Сталину о самоубийстве Гитлера.